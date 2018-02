Scrive sul suo blog "Buddista con il fucile e ignorante": Roberto Baggio lo porta in tribunale

Roberto Baggio porta in tribunale Paolo Mocavero , attivista dell'associazione " 100% Animalisti ", per averlo definito " buddista col fucile " e avergli dato dell' ignorante . Il calciatore si è presentato al Palazzo di Giustizia di Vicenza e si è anche prestato a fotografie e autografi.

La frase incriminata - L'attivista aveva scritto un post molto duro contro l'ex bomber: "Baggio, che ha il coraggio di definirsi 'buddista' (probabilmente visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole) esercita la caccia, andando anche all'estero per i famigerati viaggi della morte". Un messaggio che non è passato inosservato all'ex campione che ha deciso di denunciare l'animalista per diffamazione