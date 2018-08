Scoperto macello islamico clandestino a Palermo: una denuncia

Un macello clandestino è stato scoperto dalla polizia nel quartiere di Falsomiele a Palermo, dove è stata ripresa l'uccisione di una capra da tre cittadini ghanesi, in attesa di una festa islamica. Gli agenti sono intervenuti in una vasta area rurale in pessime condizioni igienico sanitarie. Durante il sopralluogo era presente un 43enne pregiudicato palermitano che, pur non essendo il proprietario, è stato ritenuto responsabile della macellazione.