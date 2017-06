Scontro tra treni, uno dei due convogli partito con il rosso

L'incidente ferroviario sulla linea Lecce-Zollino, nel quale sono rimaste ferite dieci persone, sarebbe avvenuto per il mancato rispetto di un segnale di rosso. "Uno dei due convogli era fermo al segnale di ingresso della stazione di Galugnano, mentre l'altro è partito in direzione Lecce non rispettando il segnale rosso", ha reso noto infatti Ferrovie dello Stato.