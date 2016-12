Scontri Expo, Alfano:evitato peggio

Aspettando il nuovo disegno di legge sulla sicurezza urbana per evitare altre scene di guerriglia il governo lavora a "divieti preventivi come avviene per le partite di calcio", sarà dato "uno strumento più efficace ai prefetti". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Interno Angelino Alfano che sulle violenze di Milano nel giorno dell'inaugurazione dell'Expo ribadisce: "il peggio è stato evitato".