Non ci sono ancora notizie di Gessica Lattuca, la 27enne di Favara (AG), scomparsa nel nulla il 12 agosto scorso. Nessuna telecamera ha ripreso gli ultimi momenti di quella serata e nessuno dei negozianti nei dintorni si è accorto di qualcosa. Un dolore che continua per la famiglia e in particolare per la madre, Giuseppina, che ai microfoni di Mattino Cinque rivolge un appello disperato: “Voglio solo sapere che fine ha fatto mia figlia, so che è morta, datemi la possibilità di piangere per lei”. I carabinieri di Agrigento continuano a indagare, ma smentiscono l’ipotesi di un video che avrebbe ripreso la ragazza. Mercoledì sera, intanto, nel paese dove vive la donna si è tenuta una fiaccolata silenziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’omertà che sta avvolgendo la vicenda.