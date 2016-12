14 novembre 2014 Sciopero sociale, proteste da Nord a Sud Blitz al Colosseo, in dieci su impalcature Venticinque manifestazioni organizzate dai sindacati di base e dalla Fiom. Nella Capitale tensione davanti al dicastero dell'Economia e all'ambasciata tedesca Tweet google 0 Invia ad un amico

16:01 - Venticinque manifestazioni organizzate in tutta Italia dai sindacati di base e dalla Fiom per protestare contro il Jobs Act. Dal corteo dei metalmeccanici di Milano la leader della Cgil Susanna Camusso avverte il governo: "Sul Jobs Act la partita non è chiusa". Tensione nel capoluogo lombardo e a Roma, dove alcuni manifestanti hanno lanciato uova e fumogeni contro il ministero dell'Economia e la sede dell'ambasciata tedesca. Blitz al Colosseo: in 10 salgono sulle impalcature.