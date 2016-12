Sciopero sociale, cortei e scontri Agenti feriti a Padova e a Milano

I cortei invadono le piazze e le strade di molte città, da Milano a Roma, a Palermo, nel giorno dello sciopero sociale, dei trasporti e della Fiom contro precarietà e Jobs Act. A Padova alcuni agenti sono rimasti feriti in seguito agli scontri con i manifestanti. Da Milano, dove tre finanzieri sono finiti all'ospedale, Landini avverte il governo: "Non ci fermiamo, andiamo avanti".

18:22 Bagnasco: politica e società ascoltino il disagio

La politica e la società devono sempre raccogliere e prendere "in seria considerazione" le voci di "disagio" e le "richieste legittime". Lo ha detto il presidente della Cei Angelo Bagnasco commentando le manifestazioni organizzate oggi per lo sciopero di Cgil e Fiom.

18:14 Carrara, ok a evacuazione nella "zona rossa"

Il sindaco di Carrara (Massa Carrara) Angelo Zubbani ha firmato un'ordinanza per l'evacuazione degli uffici, dei negozi e dei piani bassi delle abitazioni che si trovano nella zona rossa di Marina di Carrara, alluvionata il 5 novembre per l'esondazione del Carrione. L'evacuazione scatterà alle 8 di domani.

16:36 Il corteo Fiom a Milano

15:42 Guerini: "Ascoltiamo anche chi non sta con la piazza"

"Ascoltiamo la piazza, ma anche le sigle sindacali che non ci stanno". Il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini è intervenuto così, davanti ai cronisti della Camera, a proposito del Jobs Act e della manifestazione organizzata da Cgil e Fiom in molte città d'Italia. "La Camusso ritiene che i nostri sforzi non bastino? - ha ripreso -. Noi crediamo invece che sia un impegno titanico, mai fatto da nessuno in questo Paese".

13:44 Napoli, corteo lascia tangenziale

Il corteo in corso a Napoli sta lentamente lasciando la Tangenziale del capoluogo campano dopo aver percorso circa due chilometri, passando sotto la galleria fra le entrate di Capodichino e l'uscita di Capodimonte. Sulla Tangenziale in direzione Ovest si è formata una lunga coda di automezzi. La manifestazione si è svolta finora senza incidenti e senza momenti di tensioni.

13:32 Milano, feriti tre finanzieri

Sono tre finanzieri gli agenti rimasti leggermente feriti durante gli scontri in piazza Santo Stefano tra studenti e forze dell'ordine. Due sono stati feriti a una mano, il terzo a una gamba per lo scoppio di grosso petardo. Sono stati portati all'ospedale Niguarda.

12:57 Milano, scontri tra studenti e forze ordine

Scontri si sono verificati tra studenti e forze dell'ordine durante la manifestazione a Milano, in piazza Sanato Stefano vicino a piazza Fontana. Gli agenti hanno reagito a un tentativo di sfondamento con una carica e il lancio di lacrimogeni. Da parte degli studenti lancio di bottiglie, petardi e altri oggetti.

12:40 Torino, uova da corteo contro la sede del Miur

Lancio di uova dal corteo di studenti e sindacati di base contro la sede del Miur. L'episodio, isolato, in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Torino, poi la manifestazione - un migliaio di persone in tutto - è proseguita lungo il corso, causando disagi alla viabilità, ma al momento in modo pacifico.

12:38 Scontri a Padova, poliziotti feriti

Scontri a Padova tra la polizia e i manifestanti che partecipavano allo sciopero sociale dei sindacati di base. Negli scontri davanti alla sede dell'Università, feriti vari poliziotti, tra cui il capo della squadra mobile di Padova. Gli incidenti sono scoppiati quando il corteo ha tentato di portarsi verso la sede del Pd.

12:36 Napoli, manifestanti bloccano tangenziale

Il corteo di manifestanti in corso a Napoli ha bloccato la rampa di accesso alla tangenziale del capoluogo campano all'altezza di corso Malta. Il corteo ha imboccato la rampa di accesso e si sta dirigendo verso i caselli autostradali.

12:33 Questura di Roma: nessun manifestante manganellato

"Nessun manifestante è stato manganellato". La Questura di Roma smentisce la versione di alcuni manifestanti che hanno denunciato di essere stati colpiti durante il blitz davanti al ministero dell'Economia. I manifestanti avevano lanciato uova, fumogeni e bombe carta contro la sede del ministero in uno dei tanti blitz annunciati nel corso della protesta.

12:31 Blitz al Colosseo, in 10 su impalcature

Blitz anche al Colosseo in occasione dello sciopero sociale. Dieci lavoratori di una ditta privata sono saliti sulle impalcature usate per il restauro. Hanno esposto uno striscione: "No Jobs Act e privatizzazione servizi pubblici".

12:14 Roma, manifestanti entrano in Policlinico Umberto I

I manifestanti sono entrati anche al Policlinico Umberto I. "Siamo solidali con lavoratori e malati, no agli 80 euro di Renzi", hanno urlato i manifestanti. Altri hanno urlato "fuori gli obiettori dagli ospedali" e "diritto alla salute".

12:12 Landini: "Non ci fermiamo, avanti fino in fondo"

"Non ci fermiamo, andiamo avanti fino in fondo, finché non cambieranno le loro posizioni". Lo ha detto dal palco della manifestazione di Milano il leader della Fiom Maurizio Landini. "Lo si deve sapere - ha aggiunto - abbiamo la forza e l'intelligenza per farlo".

11:52 Roma, uova contro l'ambasciata tedesca

Alcuni manifestanti hanno tirato uova e vernice contro l'ambasciata tedesca a Roma. A fuoco anche la ruota di una camionetta della Guardia di Finanza per un fumogeno esplosa vicino il mezzo. Le fiamme sono state subito spente dagli stessi manifestanti.