Sciopero scuola, Miur: non competenti su trattative per contratti

"Le trattative con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca" non sono portate avanti dal Miur. Lo rende noto lo stesso ministero dell'Istruzione, chiarendo che è "l'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A." a dialogare con i sindacati. Questa precisazione, fanno sapere sempre dal Miur, si rende necessaria "anche per rispetto dei compiti e del ruolo dell'Aran".