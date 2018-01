Sciopero scuola, Garante: "Illegittima astensione odierna Cobas"

L'Autorità garante per gli scioperi evidenzia come la proclamazione da parte dei Cobas dello sciopero odierno della scuola "non sia conforme alla legge, come già segnalato in due occasioni alla sigla sindacale". Secondo il Garante risulta "violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il ministero, trattandosi di motivazioni diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese, che per prima ha proclamato lo sciopero".