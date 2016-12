Sciopero generale, cortei in 54 città Tensioni e scontri a Milano e Torino

"Un'adesione media, intorno al 60%, con oltre un milione e mezzo di lavoratori in piazza", così i sindacati commentando lo sciopero generale indetto per oggi e che ha visto manifestazioni in 54 città d'Italia. "Si finanzino solo le imprese che fanno nuove assunzioni, le risorse siano utilizzate per creare lavoro", ha tuonato dal palco di Torino la leader della Cgil Susanna Camusso. Tensione e scontri a Milano e Torino.

18:31 Sindacati: "Adesione al 60%"

"Un'adesione media" allo sciopero generale di Cgil e Uil "superiore al 60%, con una partecipazione nelle 54 piazze di oltre un milione e mezzo di persone". Lo riferiscono gli stessi sindacati, in una nota, esprimendo "forte soddisfazione per la piena riuscita dello sciopero generale".

16:40 Roma, Movimenti "occupano" piazza: traffico in tilt

Dopo lo sgombero dell'edificio occupato, i militanti dei Movimenti per la casa si sono riversati e stanziano ancora in piazza Galeno. Il traffico in zona è bloccato. Forti disagi sia in direzione viale Regina Margherita e su via Nomentana.

16:34 La Cgil condanna gli episodi di violenza

In una nota la Cgil condanna con estrema fermezza gli episodi di violenza che si sono registrati oggi a Torino e Milano. Il sindacato invita a "distinguere bene quanto accaduto, per evitare che alla protesta dei tanti che sono scesi in piazza possa essere associata la violenza di pochi, che nulla hanno a che vedere con i lavoratori di Cgil e Uil che hanno pacificamente manifestato per esprimere la loro legittima protesta nei confronti delle scelte sbagliate di questo Governo".

16:32 Maroni: "Violenti da compatire, magistratura agisca"

"Chi usa violenza è solo da compatire e da perseguire legalmente. Mi auguro che la magistratura agisca presto contro questi che sono veri e propri delinquenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni commentando gli scontri di questa mattina tra studenti, antagonisti e forze dell'ordine davanti al Pirellone, sede del Consiglio regionale.

16:22 Roma, Movimenti per la casa: "Dieci feriti nella carica"

"Sono una decina i feriti e quattro i fermati portati in questura". Lo riferiscono i militanti dei Movimenti per la casa ancora radunati in Piazza Galeno, dopo la carica di alleggerimento delle forze dell'ordine fuori dal palazzo occupato. I feriti avrebbero contusioni a gambe, testa e braccia. "Ci sono ancora una decina di militanti nello stabile che la polizia ha sgomberato - aggiungono - non sappiamo per quale motivo non li fanno uscire".

15:47 Poletti: "Ascoltiamo la piazza ma avanti con riforme"

"Ascoltiamo la piazza ma siamo intenzionati ad andare avanti con l'attuazione delle riforme, non possiamo permetterci un colpo di freno, oggi l'Ue ci chiede di essere coerenti coi nostri impegni". Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti sullo sciopero generale.

15:35 Roma, sgombero edificio occupato da movimenti

E' in corso lo sgombero dell'edificio occupato qualche ora fa dai Movimenti per la casa. Nel palazzo si trovano ancora alcuni militanti, radunati sulla terrazza all'ultimo piano, mentre altri hanno lasciato l'edificio dopo l'irruzione delle forze dell'ordine. Chiuso l'accesso a via Andrea Cesalpino, da entrambi i lati, presidiata da un cordone delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

15:24 Poliziotti feriti a Torino: colpiti con bastoni da manifestanti

Sono due operatori del reparto mobile di Torino i poliziotti rimasti feriti oggi durante gli scontri con gli autonomi. Entrambi sono stati colpiti da bastoni che i dimostranti, nel corso del corteo, avevano utilizzato per sorreggere dei piccoli cartelli. Gli autonomi, che cercavano di procedere lungo corso Regina Margherita, hanno dapprima scagliato pomodori e poi fronteggiato il cordone degli agenti in tenuta antisommossa: qualcuno ha vibrato una bastonata e, in risposta, è partita la carica di alleggerimento. Fra i nove fermati ci sono sette antagonisti con precedenti specifici. Due sono stati portati al pronto soccorso per ricevere delle cure.

14:48 Stabile occupato a Roma, caricati i manifestanti

Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti e sono entrate nello stabile occupato oggi dai Movimenti per la casa a Roma . Dall'edificio gli occupanti hanno lanciato in strada diverse bombe carta. Al primo piano sono stati rotti i vetri di una finestra. Intanto i manifestanti, dopo la carica, si sono radunati in Piazza Galeno esponendo uno striscione "Milano resiste Roma insiste". Il traffico nella piazza è bloccata.

14:44 Le Monde: "Divorzio all'italiana Renzi-sindacati"

"Italia, sinistra conto sinistra": questo il titolo d'apertura dello storico quotidiano della gauche parigina Liberation, che parla dello sciopero generale. "Così non va", scrive ancora Liberation, in un editoriale firmato Francois Sergent, mentre di tutt'altro parere è Le Figaro, il grande quotidiano della destra, che sempre in prima pagina pubblica intitolato "Lezione d'italiano", in cui rende omaggio alle riforme di Matteo Renzi e al Jobs Act, che "rivoluzionerà il mercato del lavoro". Il quotidiano del pomeriggio Le Monde, invece, titola su "Divorzio all'italiana tra Renzi e i sindacati".

14:41 Torino, sciolto corteo autonomi

Si è sciolto in piazza Castello a Torino il corteo degli autonomi snodatosi per le strade del centro cittadino in occasione dello sciopero. I ripetuti cambiamenti di direzione dei manifestanti ha provocato disagi al traffico.

14:33 D'Alema contestato a Bari: "La gente è arrabbiata"

"Vattene via", "sei un morto vivente", "la tua pensione dalla a noi". Sono alcune delle frasi che i partecipanti allo sciopero generale hanno rivolto all'ex premier Massimo D'Alema, di passaggio tra i manifestanti per allontanarsi dalla zona dopo una visita al sindaco di Bari. Alcuni hanno raccolto del terriccio che hanno lanciato in direzione dell'esponente Pd, provocando l'intervento di agenti della polizia in borghese, giunti per calmare la folla. "La gente è arrabbiata, ce l'ha col Partito democratico. Purtroppo e' la situazione che stiamo vivendo" ha detto Massimo D'Alema rispondendo a un giornalista che erano presenti alcune bandiere rosse tra i contestatori.

14:29 Roma, movimenti occupano palazzo

"E' uno stabile sequestrato dal 2012 per mafia ed è da anni vuoto. Per questo abbiamo deciso di occuparlo nuovamente oggi". A dirlo e' una militante dei movimenti di lotta per il diritto all'abitare che oggi hanno occupato un palazzo nei pressi del Policlinico Umberto I. Lo stabile era stato occupato una prima volta il 7 aprile, ma fu quasi subito sgomberato. "Abbiamo scelto di ritornare qui perché le recenti inchieste hanno reso evidente che tutti quelli che hanno amministrato la nostra città hanno speculato anche sull'emergenza abitativa". La strada è presidiata da un cordone delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

14:26 Torino, feriti due poliziotti

Sono due i poliziotti feriti oggi a Torino negli scontri con gli autonomi che si sono staccati dal corteo di Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale.

14:22 Fermate nove persone a Torino

Sono nove le persone fermate a Torino per gli scontri avvenuti tra autonomi e polizia. Lo rende noto la Questura, che sta valutando la loro posizione.