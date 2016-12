Sciopero dei trasporti: parecchi disagi a Roma, tutto regolare a Milano

Disagi a Roma - A Roma lo stop del trasporto pubblico si è fatto sentire, con metro A e C chiuse e B attiva, ma con una forte riduzione di corse e con la metro B1 chiusa nella tratta Ionio-Bologna. Parecchi problemi anche per il trasporto in superficie. A peggiorare la situazione c'è stato anche un guasto tecnico a un treno della stazione Termini, sulla linea B, in seguito al quale i passeggeri sono stati evacuati: la conseguenza è stato un servizio fortemente rallentato.



Tutto regolare a Milano - Nessun disagio invece a Milano, dove le linee delle quattro metropolitane e i mezzi di superficie non hanno subito interruzioni o ritardi. Nessun disagio anche per i collegamenti ferroviari di Trenord e per quelli di Trenitalia.



Torino: metrò regolare, qualche disagio in superficie - Regolare la metropolitana di Torino, dove le adesioni alla protesta hanno causato qualche problema al trasporto pubblico in superficie.