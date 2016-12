Sciopero degli aerei, venerdì di disagi Cancellati oltre 200 voli a Fiumicino

11:39 - E' scattata alle 10 la serie di scioperi nel trasporto aereo proclamati da diverse sigle sindacali a livello nazionale e locale. Forti i disagi per i viaggiatori dovuti a cancellazioni e modifiche dei voli, anche se saranno garantite le prestazioni indispensabili. Le astensioni dal lavoro programmate dalle varie categorie dureranno fino alle 18. Solo a Fiumicino cancellati oltre 200 voli.

Solo a Fiumicino risulta dunque per ora la cancellazione di oltre 200 voli tra partenze ed arrivi: di questi un'ottantina di collegamenti Alitalia in partenza su tratte nazionali e internazionali ed altrettanti in arrivo. Altri 30 voli cancellati in partenza (e una quarantina in arrivo) riguardano altre compagnie, sia estere sia italiane. Allo scalo di Ciampino cancellati 7 voli Ryanair.



L'astensione non riguarda tuttavia i voli intercontinentali da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa, che si prevedono regolari. Alitalia ha attivato un numero verde 800.65.00.55 (oltre al servizio "Stato del volo" sul sito web).



Solo in partenza, all'aeroporto di Fiumicino Air France ha cancellato due voli per Parigi; British Airways tre voli per Londra; Klm uno per Amsterdam; la Swiss un volo per Zurigo e uno per Ginevra; la Austrian uno per Vienna; la Brussels uno per Bruxelles; Easy Jet tre diretti a Londra, Copenaghen e Berlino; Turkysh due per Istanbul; Air Baltic uno per Riga; Etihad due per Bolzano; Ryanair due diretti a Catania ed uno a Barcellona; otto cancellazioni (quattro per Monaco e quattro per Francoforte) riguardano i voli Lufthansa ma per lo più legati al proseguimento dello sciopero dei piloti della compagnia tedesca.



Le varie compagnie si stanno adoperando per riproteggere i passeggeri rimasti penalizzati sui primi voli utili o con soluzioni alternative.