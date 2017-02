Scazzi, lo sfogo di Valentina Misseri: "In carcere ci sono due innocenti"

Dopo la condanna a Sabrina Misseri, Cosima Serrano e Michele Misseri per l'omicidio di Sarah Scazzi, Valentina Misseri, l’unica della famiglia a non essere accusata perchè il 26 agosto di sette anni fa non era ad Avetrana, fa sentire la sua voce. Ecco come parla a poche ore dalla sentenza: "Hanno mandato in carcere due innocenti soltanto per accontentare la richiesta dell'opinione pubblica" e continua, ribadendo le sue convinzioni in merito al delitto: "A mio padre voglio bene comunque nonostante quello che ha fatto".