Savona, treno non parte: pendolari intrappolati 14 ore in stazione

In "ostaggio" in stazione per 14 ore. E' accaduto a 15 pendolari che da Savona, lunedì mattina alle 6:11, sono partiti in treno per Alessandria: il convoglio ha avuto un guasto poco prima di San Giuseppe di Cairo. I passeggeri sono stati quindi fatti salire su un altro treno che, però, non è mai partito a causa dal maltempo. Solo in serata sono stati informati che il primo treno sarebbe partito il mattino seguente e quindi portati in un albergo.