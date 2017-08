La scelta dell'anziano paziente ha scatenato non poche polemiche e ha lasciato di stucco gli operatori del San Paolo, che hanno espresso solidarietà alla collega "rifiutata". A prendere le sue difese, il primario di Anestesia e Rianimazione, Brunello Brunetto , il quale ha sottolineato come "tutti i membri del suo gruppo godano della sua piena fiducia e siano professionisti adeguati al ruolo che sono chiamati a svolgere".

Ma il primario non si limita soltanto a sostenere la dottoressa: "Sto riflettendo su una possibile denuncia per diffamazione per il paziente che ha rifiutato l'anestesista, sostenendo che, secondo alcune voci, le donne della mia struttura non sarebbero state brave come i maschi. Un insulto pronunciato davanti a molte persone", ha affermato Brunetto. "Ora mi aspetto delle scuse. Se non arriveranno penserò al da farsi", ha poi concluso il primario.