Saviano, nuove accuse di plagio: "Tutto falso, è solo un modo per screditarmi"

Secondo il giornalista americano, nell'opera di Saviano ci sono "diversi casi di apparente plagio". ZeroZeroZero viene definito "un libro incasinato", "una serie di storie in cerca di coerenza narrativa, in cui ad eventi insignificanti viene attribuito un grande significato storico", e in più sarebbe ricco di "frequenti esempi di ricerche e linguaggi rubacchiati da altri giornalisti".



Alle accuse Saviano risponde dalle pagine di Repubblica: "Accade sempre così, prima con Gomorra e ora accade con ZeroZero Zero: quando un libro ha molto successo, quando supera il muro dell'indifferenza, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, è quello il momento giusto per fermare il racconto. Per bloccarlo. E come sempre il miglior metodo è gettare discredito sul suo autore. Come se fosse possibile smontare davvero un libro di oltre 400 pagine con un articolo di qualche migliaio di battute".



"Ma forse questo è lo scopo di una recensione a ZeroZeroZero uscita sul Daily Beast, che non si è accontentata di essere una stroncatura (è normale, no?, che un libro ne riceva), ma che vorrebbe essere altro. Che cosa, esattamente, lo lascia intendere l'autore, che si sofferma forse un po' troppo sulla mia figura, sul fatto di essere ormai percepito come un personaggio politico e non solo come uno scrittore. Non è evidente, allora, che i miei libri, tutti, finiscano per scontare questa paternità troppo ingombrante?", si domanda il giornalista e scrittore.



Saviano difende poi il suo stile di raccontare: "Il mezzo è la cronaca, il fine è la letteratura". "Quando non si può dire che ciò che racconto è falso - spiega - si dice che l'ho ripreso altrove. Ma il mio lavoro è esattamente questo: raccontare ciò che è accaduto, nel mio stile, nella mia interpretazione. Mi accusano di aver ripreso parole altrui: come se si potesse copiare la descrizione di un documentario".



E ancora: "E' chiaro o no perché mi si attacca? Perché sono un simbolo da distruggere. Perché le parole, quando restano relegate alla cronaca, sono invisibili: ma quando diventano letteratura, quelle stesse parole, quelle stesse storie, diventano visibili, eccome. Ma si può fare un processo a un genere letterario?".



"Mi dispiace per i miei critici, anche per quelli americani. Fiero dell'odio e della diffamazione, degli attacchi che ricevo quotidianamente, difenderò sempre il mio stile letterario: sia che lo usi per scrivere libri o articoli, sia che lo usi in teatro o per una serie tv. Così come l'omertà di alcuni sindaci non fermerà le riprese di Gomorra 2, così il cachinno contro di me non fermerà la mia letteratura. Rassegnatevi: continuerò a indagare il reale, con il mio stile", conclude.