Save The Children: "In Italia un minore su dieci vive in povertà"

In Italia un milione e 300mila minori, più di uno su dieci, vivono in condizioni di estrema povertà. Lo denuncia Save the Children, sottolineando che oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40% non pratica sport. "L'Italia è un Paese dove bimbi e ragazzi non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative, sportive, artistiche e culturali", afferma l'Ong.