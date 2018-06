Save the Children: "E' più difficile fare la mamma in Campania"

La vita è più difficile per le mamme residenti in Campania che per quelle che vivono nelle province autonome di Bolzano e Trento. E' quanto emerge da un rapporto di Save the Children, intitolato "Le Equilibriste. La maternità in Italia" e diffuso in vista della Festa della Mamma del 13 maggio. E' un quadro per niente roseo quello che riguarda le madri italiane, che incontrano sempre più ostacoli nel bilanciare impegni familiari e vita lavorativa.