Sassari, sos dal sindacato: "Ospedale senza aria condizionata, è insostenibile"

La segretaria territoriale della Federazione Sindacati Indipendenti Mariangela Campus lancia l'allarme anche per i pazienti, evidenziando che "molte finestre non hanno maniglia, per cui per aprirle e chiuderle devono chiamare gli infermieri. Medicina è il reparto trainante dell'ospedale di Tempio ed è anche, paradossalmente, l'unico reparto senza aria condizionata".



La Campus aggiunge: "Una situazione assurda per la quale ci muoveremo in tutte le sedi, sia con iniziative sindacali sia denunciando il metodo di agire della dirigenza sanitaria isolana, per la quale è arrivata l'ora di dimettersi".