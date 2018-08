Sassari, scoppia incendio in casa: 72enne muore asfissiato

Un uomo di 72 anni, Amedeo Antonio La Rocca, di Sassari, è morto in seguito all'incendio divampato nel piccolo appartamento in cui viveva da solo, nel quartiere di Capuccini. Secondo l'ipotesi più probabile l'uomo è morto asfissiato dal fumo denso e acre che si è diffuso per tutto l'appartamento dopo che ha preso fuoco la poltrona sistemata in soggiorno. E' quasi certo che a causare le fiamme e il fumo nero sia stata una sigaretta.