Villa Costa Smeralda, asta "pilotata": interdizione per un giudice

Nei guai un giudice e alcuni magistrati del Tribunale e della Procura di Tempio Pausania, in Sardegna. Sono accusati di aver facilitato la vendita di una villa in Costa Smeralda tramite un'asta pilotata. Il gip di Roma Giulia Proto ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici di un anno per il giudice Alessandro Di Giacomo e per un ingegnere, Ermanno Giua, autore di una consulenza tecnica. La Procura di Roma aveva chiesto l'arresto in carcere

Secondo l'accusa, il giudice Di Giacomo e l'ingegnere Giua, che operava come perito per conto del palazzo di Giustizia gallurese, sarebbero responsabili, a vario titolo, di abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso.



In base alle indagini, i due professionisti avrebbero pilotato l'asta di una villa in Costa Smeralda, a Baia Sardinia, per favorire i colleghi Chiara Mazzaroppi (in servizio nel tribunale di Cagliari e figlia di Francesco Mazzaroppi, gia' presidente del tribunale di Tempio per otto anni) e Andrea Schirra (in forza alla Procura generale e successivamente distaccato nel tribunale di Tempio).



La villa venne pignorata alla società Collina Bianca di proprieta' di Sebastiano Ragnedda (scomparso nell'ottobre del 2015), capostipite della famiglia titolare delle tenute e della nota cantina di vini Capichera, per poi essere assegnata, nel gennaio 2016, alla coppia di magistrati per la cifra di 472 mila euro, prezzo calcolato, rispetto a quello d'asta di 524 mila euro, con l'abbattimento del 25 per cento per la presenza nell'immobile di un occupante che, in realtà, era morto qualche mese prima. Con la maggiorazione dovuta all'assenza dell'occupante, il prezzo d'asta sarebbe lievitato a 655 mila euro. Un dettaglio che ha destato l'attenzione della Procura di Roma.



La villa di Baia Sardinia, località turistica a pochi chilometri da Porto Cervo, è stata posta sotto sequestro.