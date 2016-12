Ucciso a colpi di mattarello, l'omicida condannato a 16 anni

Stefano Corona, 24 anni di Villacidro, è stato condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Antonio Mocci, ucciso a colpi di mattarello nella sua abitazione il 13 febbraio 2015. L'uomo è stato riconosciuto l'unico colpevole del delitto, ma condannato al minimo previsto per l'omicidio volontario. Il gup del tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, ha accolto in parte la richiesta del pm, che aveva sollecitato per l'imputato 22 anni di carcere.