Turista lombardo muore mentre nuota in mare nel Cagliaritano

Un turista lecchese 42enne, Luca Ratti, è morto a Villasimius, nel Cagliaritano, dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. L'uomo, che si trovava in vacanza in Sardegna insieme alla madre, poco dopo entrato in acqua ha perso i sensi. Due bagnini lo hanno subito soccorso tentando a lungo di rianimarlo, ma per il turista non c'è stato nulla da fare.