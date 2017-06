Turbativa d'asta e falso, arrestato il vicesindaco di Alghero | Divieto di dimora per ex Juve Cuccureddu

Il vicesindaco di Alghero Antonello Usai e il dirigente del settore Sport del Comune Giansalvo Mulas sono stati arrestati e posti ai domiciliari per induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale. Disposto il divieto di dimora per l'ex campione juventino Antonello Cuccureddu . I provvedimenti sono legati all'assegnazione di un campo di calcio e di una pista di atletica al centro sportivo della città.

L'indagine, avviata nel luglio 2016 e coordinata dalla Procura di Sassari, ha permesso di accertare come gli indagati avessero favorito, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica con bando di gara e disciplinare indetto dal Comune di Alghero, l' "Associazione Polisportiva Dilettantistica di Antonello Cuccureddu 1969" assegnandole, in concessione per la durata di sei anni, la gestione della struttura sportiva comunale polivalente di atletica e calcio denominata "Maria Pia".