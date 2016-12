Traffico di droga, 27 arresti tra Sardegna e Olanda in un maxi-blitz dei carabinieri

Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Cagliari . Oltre 150 uomini dell'Arma hanno arrestato 23 persone ed eseguito quattro misure restrittive tra Cagliari e provincia, Mesero nel Milanese e Tilburg in Olanda , smantellando un traffico nazionale e internazionale di stupefacenti . Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, al commercio, al trasporto, alla vendita e alla consegna di cocaina, eroina ed ecstasy, ed estorsione.

L'indagine, battezzata Calesse, è stata eseguita tra l'agosto 2014 e il giugno 2015, e ha compreso numerose perquisizioni nelle zone individuate.



Dieci le ordinanze di custodia cautelare in carcere, tredici ai domiciliari e quattro ordinanze di dimora eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, che hanno smantellato quattro gruppi criminali specializzati nel traffico di droga, eroina, cocaina e pasticche di ecstasy.



In carcere sono finiti Giuseppe Argiolas, di 37 anni, Maurizio Argiolas, di 38, Fausto Cadelano, di 57, Marco Mura, di 60, Marco Pezzi, di 47, Corrado Secci, di 38, Giovanni Vacca, di 53, ai domiciliari sono Angelo Canetto, di 46, Francesca Capizzo, di 40, Christian Cappai, di 41, Vincenzo Caredda, di 36, Maurizio Garau, di 48, Matteo Marra, di 40, Enrico Marras, di 30, Giovanni Pellaramo e Sergio Rocca, entrambi di 44, Eugenio Sini, di 39, Ajet Spahiu, di 44, Massimiliano Urru, di 37, Roberto Vadilonga, di 43. Obbligo di dimora per Federico Ciullo, di 27, Alessio Dessì, di 44, Massimiliano Mascia, di 40, e Matteo Ravastini, di 45. Quest'ultimo è stato arrestato nel milanese, dove si era trasferito, perché trovato in possesso di 20 grammi di cocaina.