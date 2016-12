Tempio Pausania, arrestato giudice per corruzione in atti giudiziari

Il giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Vincenzo Cristiano, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Con lui sono stati arrestati all'alba anche due imprenditori con interessi in Costa Smeralda. Il giudice, di origini campane, in Gallura svolge l'incarico di Gup ed è di servizio in Sardegna da oltre dieci anni.