Tasse, online tutti i nomi dei morosi Class action contro Comune Oristano

14:43 - Gogna sul web per costringere i morosi a saldare i debiti con la pubblica amministrazione. Il Comune di Oristano ha pubblicato sul suo sito i nomi di chi ha conti in sospeso. Prima ha inserito l’elenco dei 644 automobilisti che non hanno pagato le multe e, nonostante il richiamo del Garante della privacy, ha redatto l’elenco dei cittadini morosi per il pagamento della Tarsu. Ora i cittadini sono pronti a una class action contro il sindaco.