Sulcis isolato per cavo tranciato

Diversi cavi a fibra ottica di Telecom Italia sono stati tranciati durante lavori stradali in località Bindua, nei pressi per il bivio per Fluminimaggiore. "L'episodio - spiegano dalla compagnia - ha causato gravi ripercussioni ai collegamenti telefonici in una vasta area della provincia sarda interessata". L'azienda si riserva di avviare un'azione per l'accertamento delle responsabilità e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti.