Studente ucciso nel Nuorese, tre ragazzi indagati

Svolta nelle indagini sullo studente ucciso a Orune, in provincia di Nuoro. Tre giovani sono indagati a 40 giorni dall'omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni freddato a fucilate la mattina dell'8 maggio mentre era in attesa del bus per andare a scuola. Si tratta di un 17enne di Nule, di un suo cugino 24enne che vive in un'abitazione rurale nelle campagne di Ozieri e di un'altra persona. I carabinieri hanno sequestrato i loro computer.