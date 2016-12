06:14 - Banditi in azione sabato sera a Selargius, nel Cagliaritano: nel mirino una tabaccheria. Poco dopo le 20, due malviventi con i volti coperti e armati di pistola, sono entrati in azione. Uno si è fermato davanti alla porta a fare il palo, il secondo, arma in pugno, ha fatto irruzione nella tabaccheria e minacciando il proprietario si è fatto consegnare l'incasso, circa 720 euro. Indagano i carabinieri.