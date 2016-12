Sassari, uomo uccide madre: ancora mistero su movente del delitto

E' ancora misterioso il movente dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di lunedì ad Anela, in provincia di Sassari. Pietro Mavuli, di 63 anni, ha ucciso la madre 91enne, Antonia Luigia Dettori, con alcune coltellate alla gola e al torace, per poi tentare il suicidio. L'uomo si trova ricoverato nell'ospedale di Nuoro, piantonato in stato di fermo dai carabinieri.