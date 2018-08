Sassari, una foto da Guinness contro lo spopolamento: 570 persone in posa

La foto con il gruppo più grande del mondo potrebbe presto arrivare da Banari, piccolo Comune in provincia di Sassari. In 570 si sono infatti presentati per realizzare lo scatto, che sarà inviato agli esperti di Guinness dei primati per la convalida del nuovo record. L'iniziativa ha però anche un altro obiettivo, quello di dare un segnale di ripresa dopo lo spopolamento registrato nel centro sardo: mille abitanti persi nel giro di un secolo. Per l'occasione, c'è chi è tornato in paese dopo decenni.