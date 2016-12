Sassari, uccide la moglie dandole fuoco e poi chiama la polizia: arrestato

All'arrivo dei soccorsi per la donna non c'era più niente da fare. Il marito è stato arrestato.



La moglie stava per avviare le pratiche per la separazione - Da tempo Angela Doppiu e il marito Nicola Amadu vivevano da separati in casa. Nel pomeriggio la donna era stata dall'avvocato per avviare le pratiche di separazione. Più tardi l'ha comunicato al marito, la cui reazione è stata violentissima. Le ha sferrato due pugni, e quando la donna è finita a terra l'ha presa a calci.



In preda alla collera, è andato al capanno degli attrezzi, ha preso una tanica di benzina da cinque litri e l'ha svuotato addosso alla moglie. Lei, nel tentativo di scappare, ha raggiunto l'uscio della villetta. Lì è stata arsa viva. Dopo aver commesso l'omicidio, l'uomo ha chiamato la figlia di 42 anni e ha confessato.