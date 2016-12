Una Fiat Panda condotta da un veterinario di 43 anni di Orune (Nuoro), Costantino Francesco Gattu, che ha diversi amici a Nule, ha seminato il panico fra la gente che partecipava in strada ai festeggiamenti di Santa Maria Bambina.



Una volta fermata la corsa dell'auto il conducente, che ne ha perso il controllo per un malore probabilmente dovuto a un eccesso di alcol, è stato aggredito dai presenti e accoltellato a un fianco: l’uomo è ora ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro dov'è stato accompagnato dai carabinieri che l’hanno sottratto alla rabbia degli aggressori, ancora da identificare.



Fra i feriti, accompagnati dalle ambulanze del 118 negli ospedali di Sassari, Ozieri e Nuoro, ci sono persone con fratture e traumi, e un bimbo di 11 mesi, trasportato in ambulanza all'ospedale di Nuoro in codice rosso. Il piccolo ha riportato un trauma cranico. I soccorritori hanno assistito anche numerose persone in stato di choc. Santino Gattu non è in stato di fermo, ma rischia l’accusa di reati personali stradali.