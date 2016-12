Due donne sono morte e tre persone sono rimaste ferite a causa di un tamponamento sulla strada che collega Sassari ad Alghero . L'auto su cui viaggiavano le vittime si era fermata per un guasto in mezzo alla carreggiata quando è stata travolta da un'altra vettura, che non ha fatto in tempo a deviare il suo percorso. L'uomo al volante della seconda auto si è allontanato a piedi; è stato rintracciato diverse ore dopo lo scontro e arrestato.

Tra i feriti anche una bimba di 5 anni. Alla guida dell'auto che ha travolto la vettura ferma in panne c'era Emanuele Secci, militare della Brigata Sassari. L'uomo subito dopo l'incidente era scappato a piedi ed è poi stato ritrovato alle tre del mattino in una campagna alla periferia di Olmedo, ferito e in stato di shock.



Dopo essere stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, Secci è stato ricoverato per accertamenti clinici nel reparto medicina d'urgenza, piantonato dagli agenti della polizia stradale. In mattinata ha avuto un lungo colloquio con gli psicologi, poi è stato formalizzato l'arresto. Per lui si profila l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso.