Sassari, timbravano il cartellino e andavano al bar: 7 indagati per truffa

Arrivavano in ritardo al lavoro e spesso uscivano in anticipo, ma soprattutto dopo aver timbrato il cartellino lasciavano l'ufficio per passare la giornata a passeggio o al bar. Per questo 7 dipendenti dell'Ente Foreste di Sassari, incastrati dai filmati realizzati dalla Gdf, sono indagati per truffa ai danni dello Stato. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del direttore dell'ente, che aveva segnalato le assenze ingiustificate dei dipendenti.