Sassari, sgominata banda di scassinatori romeni

Erano il terrore del Sassarese: in negozi, distributori di carburante, supermercati, case e appartamenti entravano e facevano man bassa di tutto, mentre le telecamere di sorveglianza riprendevano i loro colpi. Quelle stesse immagini, che hanno permesso ai carabinieri di Porto Torres di sgominare questa banda di criminali, tutti di origine romena, mostrano uomini incapucciati che agiscono con perizia, sempre di notte. Una ventina i furti commessi per oltre 200mila euro. In manette sono finiti in 7; due donne hanno l'obbligo di firma, sono 15 i denunciati.