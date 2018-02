Sassari, sequestrati 200mila vestiti e accessori taroccati

Le indagini in Europa - I militari del comando provinciale erano da tempo sulle tracce di un'organizzazione che per rifornire il mercato utilizzava i canali di approvvigionamento online, riuscendo così a intercettare l'importazione di grossi quantitativi di merci contraffatte provenienti dall'estero e destinate al mercato del falso in tutta Italia. Le Fiamme gialle sono partite da alcuni profili social in cui si vendevano capi d'abbigliamento proposti esplicitamente come "tarocchi". Seguendo le persone alle quali erano riferibili i profili oggetto di indagine, i baschi verdi sono entrati in azione e hanno fermato quattro cartoni con 50 finte Louis Vuitton dirette a Budoni. Tracciando la filiera, sono poi arrivati alle società di provenienza delle borse false, che si trovano per lo più in Grecia, Germania e Gran Bretagna.



L’intervento in Italia - Il blitz è avvenuto in tre centri di smistamento del Nord Italia. La merce sequestrata era destinata a indirizzi sparsi su tutto il territorio nazionale. La Gdf ha poi seguito passaggio dopo passaggio alcuni pacchi destinati a Sassari, destinatario un cittadino extracomunitario che ha base nel centro storico cittadino. C'erano scarpe e quasi 2mila etichette di sei noti brand di moda. Scoperto anche un vero e proprio laboratorio tessile destinato alla contraffazione dei capi, sequestrandone quasi 5mila. Denunciate altre 5 persone, di cui quattro sassaresi: devono rispondere di introduzione, commercializzazione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti.