Sassari, scuola vieta visita prenatalizia del vescovo: non siamo tutti cattolici

E' stata bocciata la visita pastorale dell'arcivescovo di Sassari, Paolo Atzei, nella scuola primaria di San Donato: è la decisione assunta dal Consiglio dei docenti dell'istituto scolastico, nel cuore del centro storico di Sassari. Non volendo rispondere negativamente alla proposta del vescovo per una visita prenatalizia agli allievi delle elementari, la dirigente scolastica Patrizia Mercuri ha proposto all'organismo composto dagli insegnanti di valutare la possibilità che l'incontro con monsignor Atzei si svolgesse in chiesa e coinvolgesse solo i bambini cattolici o quelli che non appartengono dichiaratamente ad altre confessioni religiose.

La scuola di San Donato è da anni considerata un eccellente laboratorio in tema di integrazione e multiculturalità: gli alunni di varie nazionalità e non cattolici sono 122 su 250. Concordi con la dirigente sulla necessità di rispettare le sensibilità di tutti, i docenti hanno deciso che l'incontro prenatalizio non si farà neanche fuori dalle mura scolastiche, se non con il coinvolgimento dei genitori.



"Trarremmo sicuramente un grosso vantaggio culturale nel dialogare con il vescovo e le associazioni cittadine sulla situazione in cui versa il quartiere e sulla necessità di costruire un progetto di pace e di convivenza civile - afferma la dirigente Patrizia Mercuri, - ma occorre rispettare anche il modo di operare della nostra scuola". Insomma, se padre Atzei vuole lavorare con la scuola in favore dell'integrazione, va bene. Ma la visita pastorale non si farà. E monta la polemica.