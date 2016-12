Sassari, prende a sprangate la fidanzata: arrestato 18enne

Dopo un'accesa discussione avuta per strada con la fidanzata, le ha sferrato un pugno in pieno volto. Quando un passante ha cercato di intervenire per difendere la ragazza ha cercato di colpirlo con un coltello. Dopo essere stato fermato e rilasciato dai carabinieri di Sassari, si è presentato a casa della compagna e l'ha colpita a colpi di spranga, procurandole fratture e ematomi. Il giovane, Simone Niort, di 18 anni, è stato infine arrestato.