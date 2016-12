Sassari, perde il controllo della moto: muore ragazzo di 17 anni

Drammatico incidente poco dopo le 20 di mercoledì sera sulla strada tra Sorso e Sennori, nel Sassarese. Un ragazzo di 17 anni, Giorgio Cattari, alla guida della sua Honda 125, ha sbattuto contro un'auto in sosta dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Immediati i soccorsi, ma per il ragazzo non c'é stato nulla da fare: è morto sul colpo.