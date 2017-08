Sassari, incendio in un palazzo ad Alghero: evacuati 50 appartamenti

Un vasto incendio è divampato nella notte in un palazzo di Alghero, in provincia di Sassari. Le fiamme hanno distrutto i locali di "Risparmio Casa", l'attività commerciale al pian terreno. L'edificio è costituito da 80 appartamenti, 50 dei quali sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono ancora all'opera per domare il rogo. Le strade attigue sono state bloccate e il palazzo è stato messo sotto sequestro.