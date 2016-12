Sassari, imprenditore sorprende uomo nell'azienda e lo uccide a sprangate

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Addis ha sorpreso Saba all'interno della sua proprietà, ha cercato di fermarlo e da lì è nata la colluttazione che, verosimilmente, si è conclusa con i colpi alla testa e al torace che sono risultati fatali. E' stato lo stesso Addis a lanciare l'allarme e a far intervenire il 118 e le forze dell'ordine.



Il fatto è accaduto poco dopo le 21:30, successivamente l'uomo è stato accompagnato in caserma ed è stato ascoltato a lungo. Dopo aver ispezionato la scena del delitto, assieme al medico legale e agli specialisti delle investigazioni scientifiche, all'interrogatorio si è unito anche il sostituto procuratore Corinna Carrara.



Anche sulle cause dello scontro sembrano esserci pochi dubbi. Fra i due non correva buon sangue, i rapporti erano tesi da tanti anni. In passato Addis e Saba erano finiti davanti al giudice per un contenzioso di natura civile, per questioni legate ai terreni e il tribunale aveva dato ragione a Saba.



Da allora si era perso il conto dei dispetti, degli scontri e delle minacce reciproche, tanto che la morte di Valentino Saba per mano di Gavino Addis non ha sorpreso la tranquilla comunità di Martis. Il paese è comunque sotto shock, l'ultimo omicidio che si ricorda risale ad almeno quarant'anni fa.