Sassari, ferisce la moglie a martellate: probabile raptus follia

Un raptus inspiegabile e senza alcun precedente episodio in cui l'uomo possa aver dato segni di squilibrio. E' questo il quadro che emerge in seguito all'aggressione a colpi di martello di cui è rimasta vittima Filomena Sergio, di 84 anni. A colpirla nella loro abitazione a Sassari, è stato il marito, Antonio Cavaglieri, 81 anni. Ora l'uomo e' ricoverato in Psichiatria, sotto osservazione. L'anziana colpita con alcune martellate non è grave.