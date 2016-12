Sassari, esplode bombola di gas: un uomo

Una bombola di gpl è esplosa, per cause ancora da accertare, in una abitazione nel centro storico di Sassari. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo: si tratta di Fulvio Leoni, un 63enne che viveva da solo al secondo piano della palazzina. Vi sarebbero anche almeno tre feriti, non in gravi condizioni. La deflagrazione ha danneggiato anche il piano superiore e una famiglia è stata sfollata.