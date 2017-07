Sassari, capotreno aggredita e molestata da gruppo di nigeriani

Capotreno aggredita e molestata sessualmente da un gruppo di nigeriani alla Stazione marittima di Porto Torres. Dopo essere stata assalita, la donna è stata costretta a rivolgersi al Pronto soccorso di Sassari: è in stato di shock. L'episodio si è verificato sul treno in partenza dalla stazione marittima con destinazione Sassari, durante un controllo biglietti. La Polizia ferroviaria ha identificato gli aggressori ma al momento non risultano fermi.