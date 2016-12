Sassari, anziana morta in casa

Una donna di 80 anni, Bonaria Sanna, è stata trovata morta nel suo appartamento a Sassari, nel quartiere di San Giuseppe. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio. Gli investigatori e il magistrato di turno, giunti sul posto, avrebbero infatti escluso una decesso per cause naturali. Alcune persone sono già state interrogate in Questura. Tra queste anche un nipote dell'anziana morta.