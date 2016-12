Sassari, 17enne muore dopo operazione appendicite: aperta inchiesta

Un 17enne di Illorai, nel Sassarese, è stato trovato morto in casa da suo padre, forse per i postumi di un intervento chirurgico per un'appendicite effettuato nei giorni scorsi all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e il sostituto procuratore Manuela Porcu ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane.