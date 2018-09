Sassari, 14enne accoltella compagno madre per difenderla dalle botte

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato l'arma per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, era stata aggredita e picchiata dall'uomo. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Il 14enne è stato accompagnato in una comunità terapeutica per adolescenti.