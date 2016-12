Sardegna, vasto incendio: turisti in fuga da spiagge e hotel

Un grosso incendio è divampato in Sardegna, tra San Teodoro e Porto Istana (Olbia), a ridosso delle spiagge. Viste le dimensioni del rogo, le forze dell'ordine hanno deciso di far allontanare gli abitanti che a centinaia si sono riversati sulle spiagge. Evacuato anche l'Hotel Ollastu, in località Costa Corallina. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che collega Olbia con San Teodoro.